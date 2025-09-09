به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گازرانی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: طرح «سلام» در با عنوان سلامت اجتماعی محله محور در سطح استان اجرایی می‌شود.

وی هدف از اجرای طرح را افزایش تاب‌آوری در محلات عنوان کرد و افزود: مرحله اول این طرح در راستای افزایش کیفیت زندگی سالمندان به اجرا در می‌آید.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار داشت: این طرح داوطلبان آموزش دیده به عنوان حلقه ارتباطی مردم محلات با بهزیستی جهت دسترسی آسان‌تر به خدمات بکارگیری خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مناسب‌سازی در مکان‌های عمومی، گفت: ۷۳ درصد ادارات استان جهت استفاده آسان‌تر توسط معلولان، سالمندان، کودکان و مادران باردار مناسب‌سازی شده‌اند.