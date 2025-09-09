  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

در راستای افزایش تاب‌آوری در محلات؛

طرح «سلام» در خراسان جنوبی اجرایی می‌شود

بیرجند- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از اجرای طرح «سلام» در استان خبر داد و گفت: این طرح با عنوان سلامت اجتماعی محله محور به منظور افزایش تاب‌آوری در محلات اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گازرانی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: طرح «سلام» در با عنوان سلامت اجتماعی محله محور در سطح استان اجرایی می‌شود.

وی هدف از اجرای طرح را افزایش تاب‌آوری در محلات عنوان کرد و افزود: مرحله اول این طرح در راستای افزایش کیفیت زندگی سالمندان به اجرا در می‌آید.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار داشت: این طرح داوطلبان آموزش دیده به عنوان حلقه ارتباطی مردم محلات با بهزیستی جهت دسترسی آسان‌تر به خدمات بکارگیری خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مناسب‌سازی در مکان‌های عمومی، گفت: ۷۳ درصد ادارات استان جهت استفاده آسان‌تر توسط معلولان، سالمندان، کودکان و مادران باردار مناسب‌سازی شده‌اند.

