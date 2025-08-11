  1. استانها
ساماندهی بلدهای محلی خراسان جنوبی؛ نقش مؤثر در ارتقا

بیرجند- مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی از نقش موثر ساماندهی بلدهای محلی در ارتقا فرهنگ بومی خبر داد.

به گزارش، خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی یکشنبه شب درجلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری استان خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت نقش بلدهای محلی در گردشگری، گفت: بلدهای محلی با شناخت جامع از جاذبه‌های گردشگری، فرهنگ، تاریخ و منابع طبیعی مناطق خود، نقش کلیدی در هدایت گردشگران ایفا می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: توانمندسازی و آموزش راهنمایان محلی، ضمن حفظ منابع طبیعی و ارتقا فرهنگ بومی، به توسعه پایدار گردشگری و افزایش فرصت‌های اقتصادی جامعه محلی کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین به ظرفیت بی‌نظیر افراد بومی اشاره کرد و گفت: افرادی که سال‌ها در یک منطقه زندگی کرده‌اند، با تسلط کامل بر ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، بهترین راهنمایان محلی برای گردشگران هستند و می‌توانند با این فعالیت، درآمدزایی کنند.

برآبادی تصریح کرد: بلدهای محلی نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و گسترش گردشگری در سطوح مختلف دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با تاکید بر آموزش و توانمند سازی جامعه محلی برای جذب بیشتر و بهتر گردشگر و حفظ منابع موجود برای آینده، گفت: دوره آموزشی بلد محلی که زیر نظر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود، فرصتی مهم برای ارتقای دانش و مهارت جامعه محلی، به ویژه صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی و راهنمایان طبیعت است.

عرب، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، نیز تاکید کرد: بلدهای محلی به عنوان بازوی اجرایی اداره‌کل و در واقع یاور توسعه گردشگری در کوچک‌ترین ابعاد جغرافیای می‌توانند سهم بسزایی در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و اشتغال‌زایی و توسعه گردشگری پایدار در خراسان جنوبی ایفا کنند.

عرب ضمن اشاره به اهمیت صدور کارت بلد محلی، اظهار کرد: این اقدام موجب ساماندهی و اعتباربخشی به راهنمایان محلی شده و نقش مؤثری در افزایش جذابیت مقصد گردشگری، حفظ محیط زیست و توسعه اقتصادی مناطق خواهد داشت.

در پایان این جلسه، پس از بحث و بررسی نظرات و پیشنهادات، دستورالعمل اولیه ساماندهی بلدهای محلی استان به تصویب اعضا رسید و مقرر شد اقدامات اجرایی آن با همکاری سازمان‌های مرتبط به مرحله اجرا گذاشته شود.

