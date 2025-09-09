۱۹ هزار تن کالای راکد در گمرک یزد ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز یزد، در راستای تحقق شعار سال، تأکیدات ریاست قوه قضائیه و حمایت از جهادگران اقتصادی و فعالان عرصه تولید با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و جمعی از مسئولان اقتصادی و نظارتی استان، با هدف بررسی موانع ترخیص کالا و تسهیل اموراقتصادی از انبارهای گمرک استان یزد بازدید کرد.

مهدی حسن پور، در جریان این بازدید و پس از ارزیابی کالاهای موجود در انبارها، از صدور مجوز واردات دستگاه‌های مستهلک و فرسوده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت انتقاد و از مسئولان ذی‌ربط خواست تا از ثبت‌سفارش و واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به دلیل مصرف انرژی بالا و آلایندگی شدید، جلوگیری و در برنامه میان‌مدت شرکت‌های دانش‌بنیان باحمایت دستگاه‌های متولی تشویق به ساخت دستگاه‌های مشابه و از حیث تکنولوژی پیشرفته‌تر شوند.

دادستان یزد افزود: حمایت از سرمایه‌گذار و راهبری همزمان دانش بنیان‌ها و ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند استان یزد را از استان صرفاً کارگری به استانی پیشرو در حوزه خلاقیت، ایده و تولید زیرساخت‌های صنعتی، تبدیلی و نقطه‌زن تبدیل کند.

در جریان این بازدید، با دستور مستقیم و ویژه دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان، تعداد قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و ژنراتورهای تولید برق واحدهای تولیدی که معادل ۱۹۰۰۰ تن کالا به ارزش سیصد میلیارد بود، به منظور رفع انسداد و کمک به چرخه اقتصادی کشور، ترخیص شد. این اقدام قضائی و نظارتی گام مؤثری در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار، رونق تولید داخلی و عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان یزد محسوب می‌شود.