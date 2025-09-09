  1. جامعه
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

سحر آثار پرشکوه تاریخی آراستن آنها با هنر است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سحر آثار پرشکوه تاریخی که برای ما ماندگار شده، آراستن آنها با هنر است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آیینه‌های نعت همزمان با هفته وحدت و میلاد رسول اکرم (ص) در حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی پیش از ظهر امروز در موزه و کتابخانه ملی ملک افتتاح شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی گفت: سحر آثار پرشکوه تاریخی که برای ما ماندگار شده، آراستن آنها با هنر است و امروز چراغ راه حرکت ما برای رفتن به سوی فرداست.

وی افزود: سید المرسلین، رحمت اللعالمین است. ما نمی‌خواهیم حضرت محمد (ص) را توصیف کنیم. خداوند حبیب خود را در قرآن سروده است.

وی بیان داشت: یکی از کسانی که به سوی حضرت گام برداشت مرحوم امام (ره) بود. آقا درباره امام (ره) توصیف کردند که هنر زیاد داشت اما هنر بزرگش وحدت در زمانه ضررت اتحاد مقدس بود. امیدواریم هنرمندان به تکون و تحقق اتحاد مقدس بیشتر کمک کنند. این رویکرد درست است که مسائل امروز و فردا را در اسناد و گنجینه‌های تاریخی پیش رو بیاوریم امیدواریم این اقدام پربرکت‌تر باشد.

