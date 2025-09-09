به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، اختتامیه جشنواره «رشد» دانشگاه آزاد اسلامی با حضور فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

جهان بین در اختتامیه جشنواره سراسری رشد اظهار کرد: راهبرد دانشگاه آزاد اسلامی تربیت نسل چندبعدی آینده ساز است که علاوه بر علم، مهارت، هویت و عزت‌نفس و توان کار جمعی نیز داشته باشد و امروز حتی دانشگاه‌های تراز اول دنیا دریافته‌اند که صرف تربیت مهندس یا اقتصاددان، گره‌گشا نیست.

وی افزود: کانون‌ها محلی برای چنین تربیتی هستند و رشد چشمگیر کانون‌های فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و افزایش تعداد از حدود ۳۰۰ کانون در سال ۱۳۹۹ به دو هزار کانون فعال در سال ۱۴۰۴ و دوبرابر شدن آثار ارسالی به جشنواره از سومین به چهارمین دوره نشان اهتمام و توجه دانشجویان و عهد محکم ما در این مسیر است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این کانون‌ها علاوه بر علایق و مسائل ملی باید بازتاب‌دهنده تنوع اقلیمی، جغرافیایی و هویتی کشور باشند و همه علایق را در چارچوب قانون پوشش دهند.

جهان‌بین با تأکید بر این‌که اختتامیه پایان کار نیست، از برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی پس از ۳۰ سال خبر داد و بیان کرد: باشگاه رشد استعدادهای هنری جوانان با هدف شناسایی و حمایت از استعدادها ایجاد شده و در یک نمونه، جوان‌ها وقتی دیدند اختتامیه پایان نیست بلکه آغازی برای حمایت‌های بعدی است، آثار ارسالی تئاتر صحنه به سیصد مورد رسید.

جهان بین با تاکید بر نقش اساتید مشاور کانون‌ها بیان کرد: هرجا استاد را با فعالیت دانشجویی گره زدیم، موفق شدیم و این باید ادامه بیابد.

وی از زحمات تمام همکاران در ستاد و صف که تمهیدگر فعالیت کانون‌ها و نهادهای دانشجویی هستند و از واحد اصفهان به خاطر برگزاری حرفه ای اختتامیه و زحماتشان در طول برگزاری جشنواره تشکر کرد.