به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملکی چوبری ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و گرامیداشت هفته وحدت، جهاد تبیین را گفتمان اساسی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: رسالت اصلی آگاهیبخشی و بصیرتافزایی بر دوش اصحاب رسانه است و باید با تلاش مستمر، پیام انقلاب را به درستی به جامعه منتقل کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این دانشگاه با بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار دانشجو، ۱۱ میلیون مترمربع زیربنا، ۵۰ هزار کارمند و هیئت علمی و ۱۸۰ هزار دانشآموز در مدارس سماء، یکی از بزرگترین نهادهای آموزشی کشور است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، جذب ۴۲ هزار دانشجو برای اولین بار در استان را نقطه عطفی دانست و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، ۴۵ درصد از سهم آموزش عالی استان را به خود اختصاص داده و با ارتقای علمی و حفظ کیان دانشگاه، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب گام برمیدارد.
ملکی چوبری بر لزوم بهکارگیری علم در حل مسائل استان تأکید و تصریح کرد: ارتباط مؤثر با صنعت، رویکرد هدفمند و برگزاری جشنواره صدرا از مهمترین برنامههای دانشگاه در این حوزه است.
وی در پایان گفت: چرخش تحولآفرین و کیفیسازی فعالیتها از اولویتهای دانشگاه آزاد اسلامی است که در قالب نظام رتبهبندی دنبال میشود.
نظر شما