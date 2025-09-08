جزئیات انتخاب واحد نوبت دوم دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی (نوبت دوم) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام می شود و از بیست و دوم شهریورماه آغاز و تا بیست و ششم شهریور ماه ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است: