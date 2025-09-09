به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز سه‌شنبه رضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی در جریان سفر خود به شهرستان سراب، از پل معلق سراب بازدید کرد. پروژه‌ای شاخص که به‌عنوان طولانی‌ترین پل معلق گردشگری کشور شناخته می‌شود و یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی آذربایجان شرقی در حوزه گردشگری به‌شمار می‌آید.

پل معلق سراب با طول ۵۶۰ متر و ارتفاعی بیش از ۱۲۰ متر از کف دره، در بخش شرقی شهرستان سراب و در محور اصلی جاده سراب به اردبیل ساخته شده است؛ مسیری که خود یکی از مهم‌ترین کریدورهای گردشگری کشور محسوب می‌شود. این سازه با طراحی ترکیبی چوبی و شیشه‌ای، چشم‌اندازی کم‌نظیر بر فراز رودخانه و باغات اطراف در دامنه ارتفاعات سبلان ایجاد کرده و در آینده به یکی از جاذبه‌های شاخص شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

عملیات ساخت این پروژه حدود دو سال پیش آغاز شده و هم‌اکنون به مرحله پایانی نزدیک شده است. سرمایه‌گذاری آن با مشارکت بخش خصوصی و با حجم بیش از یک‌هزار میلیارد ریال انجام گرفته و بخش‌های فنی، به‌ویژه پایه‌های اصلی پل، تکمیل شده است.

پل معلق سراب تنها یک سازه گردشگری نیست، بلکه بستری برای رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه خواهد بود. در کنار این پل، ایجاد زیرساخت‌های جانبی همچون رستوران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مراکز تفریحی پیش‌بینی شده است تا گردشگران علاوه بر تجربه عبور از طولانی‌ترین پل معلق کشور، بتوانند اقامت و تفریحی کامل در منطقه داشته باشند.

روستای سهزاب با جمعیتی نزدیک به یک‌هزار نفر میزبان این پروژه ملی است. اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر ارتقای جایگاه سراب در نقشه گردشگری کشور، موجب افزایش درآمد اهالی و تقویت پیوند جامعه محلی با صنعت گردشگری خواهد شد.