توسعه خانه موزه استاد شهریار کلید خورد

تبریز-شهردار تبریز از توسعه خانه موزه استاد شهریار همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و کنگره بین المللی استاد شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: توسعه این مجموعه فاخر ملی در کاربری‌های مختلف همچون تملک و الحاق برخی قطعات پیرامونی این اثر فرهنگی اجرا می‌شود.

وی هدف از این اقدام را توسعه فضاهای فرهنگی شهر تبریز عنوان کرد و گفت: خانه موزه استاد شهریار همچون مقبره‌الشعرا، یکی از اصلی‌ترین محورهای گردشگری تبریز بوده و همه روزه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر کشور و مهمانان خارجی دوستدار شعر و ادب است.

هوشیار در خصوص جزئیات این پروژه یادآور شد: در فاز نخست ملک مجاور موزه استاد شهریار توسط شهرداری منطقه ۸ تملک خواهد شد و همزمان با سالروز درگذشت این شاعر پر آوازه، عملیات الحاق این ملک به خانه شهریار و توسعه موزه آغاز می‌شود.

به گفته وی نخستین ملک در حال تملک ۲۱۵ متر مربع مساحت داشته و با اتمام عملیات تملک، طی روزهای آتی عملیات تخریب و الحاق آن به موزه استاد شهریار آغاز خواهد شد.

شهردار تبریز با اشاره به اقدامات مدنظر در توسعه موزه استاد شهریار گفت: در طرح توسعه موزه استاد شهریار اقدامات متعددی از قبیل توسعه فضای نمایشی موزه، تجمیع و نمایش آثار موزه‌ای مرتبط با استاد شهریار، تدوین سیاست‌های راهبردی موزه، تهیه و نمایش فیلم‌های مستند استاد شهریار با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی، برپایی نمایشگاه تجسمی مستقل در دستور کار قرار دارد.

هوشیار ادامه داد: همچنین چاپ کتاب بخش‌های قرآنی کتابت شده توسط استاد شهریار، اجرای طرح میراث شهریار برای جمع‌آوری دست نوشته‌ها، صوت و تصویر استاد، برگزاری شب‌های شعر متعدد، راه اندازی مرکز تحقیقات تخصصی شهریارشناسی و کتابخانه تخصصی شعر و ادب از دیگر مواردی است که با توسعه موزه اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت خانه موزه استاد شهریار گفت: موزه استاد شهریار یکی از مکان‌هایی است که همواره مورد توجه و استقبال گردشگران و اهالی فرهنگ و ادب بوده و جزو جاذبه‌های گردشگری شهر تبریز به شمار می‌رود. با توسعه فضای این موزه، فرصتی برای افزایش فعالیت‌های موزه استاد شهریار فراهم می‌شود.

