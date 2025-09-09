صالحی امیری: خانه علامه امینی گنجینه هویت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در جریان بازدید از خانه علامه امینی در سراب، با اشاره به جایگاه ممتاز این اندیشمند بزرگ شیعی در جغرافیای معرفت و تمدن اسلامی، تصریح کرد: خانه علامه امینی صرفاً یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه گنجینه‌ای هویتی و نمادین است که بازآفرینی و صیانت از آن ضرورتی تمدنی به‌شمار می‌آید. این خانه می‌تواند به عرصه‌ای زنده برای تبیین اندیشه‌ها، آثار و میراث معنوی علامه تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال بخشی از آثار، نسخه‌های خطی و یادگارهای علامه به ایران افزود: آثاری که امروز در نجف قرار دارند، باید به وطن بازگردند تا هم پژوهشگران ایرانی و هم جامعه علمی جهان اسلام بتوانند از این میراث بزرگ بهره‌مند شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر لزوم ایجاد مؤسسه فرهنگی پژوهشی علامه امینی به‌عنوان نهادی تخصصی برای گردآوری و عرضه آثار ایشان خاطرنشان کرد: چنین مؤسسه‌ای می‌تواند محور انتقال، حفاظت و ارائه میراث علمی و معنوی علامه باشد و شرایطی فراهم سازد که نسل‌های آینده نیز از این سرمایه معرفتی برخوردار شوند.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت پویاسازی خانه علامه را یادآور شد و گفت: این مکان باید از یک بنای ایستا به خانه‌موزه‌ای پویا بدل شود؛ خانه‌ای که نه‌تنها محل نمایش آثار و دست‌نوشته‌ها باشد، بلکه به مرکزی فعال برای نشست‌های علمی، کرسی‌های پژوهشی و رویدادهای فرهنگی در تراز جهان اسلام تبدیل شود.

وی همچنین پخش مستندها و تولید آثار چندرسانه‌ای در این خانه را اقدامی راهبردی دانست و تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند به بازنمایی شخصیت و اندیشه‌های علامه امینی یاری رساند و خانه او را به کانونی الهام‌بخش در عرصه فرهنگ، پژوهش و گفت‌وگوی تمدنی بدل سازد.