به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری روز سه‌شنبه در حاشیه سفر به شهرستان سراب و بازدید از هتل در حال ساخت ۴ ستاره این شهرستان، با بیان اینکه آذربایجان، سرزمین رمز و رازهاست، افزود: در هر شهر و روستای آذربایجان که قدم می‌گذاریم، رمزها و رازهای فراوانی نهفته است.

وی به پیگیری‌های نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی برای اتمام پروژه‌های مختلف در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری نماینده این حوزه و تعهد ما برای اتمام این پروژه، بازدیدی از پروژه داشتیم که البته این پروژه یکی از افتخارات سراب خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه پل معلق سراب که در حال اجرا در منطقه‌ای بسیار زیبا به وسعت ۱۲ هکتار است، افزود: این مجتمع بسیار بزرگ تفریحی و گردشگری یکی از مجموعه‌های تأثیرگذار در استان خواهد بود.

صالحی با بیان اینکه مردم این دیار بسیار سخت‌کوش و تلاشگر هستند، گفت: مردم این دیار تلاش می‌کنند با خلق جهش و توسعه در حوزه‌های مختلف، این شهرستان را همیشه سرآمد نگه دارند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص مقاومت جانانه مردم استان در جنگ تحمیلی نیز افزود: آذربایجان همیشه در تاریخ درخشیده است و مردم استان در جنگ تحمیلی مقاومت بسیار جانانه‌ای داشتند.