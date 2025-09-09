به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در جشنواره صنایع‌دستی سراب، این رویداد را نقطه‌ای روشن در مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان توصیف کرد و اظهار داشت: مجموعه بزرگ نمایشگاهی که امروز در سراب برپا شد، با حضور پرشور مردم، نه تنها نمادی از نشاط و انگیزش اجتماعی است، بلکه چشم‌اندازی روشن برای ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی این شهرستان در افق ملی و منطقه‌ای ترسیم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تجلیل از تلاش‌های مستمر زنان و مردان خلاق و پرتلاش سراب، تولیدات صنایع‌دستی این شهرستان را از جمله فرش، آثار فلزی، خط و نقاشی و فرآورده‌های غذایی دارای ارزش فرهنگی، هنری و اقتصادی بی‌بدیل ارزیابی کرد و افزود: فعالان این حوزه، به ویژه در عرصه صنایع‌دستی، نیازمند حمایت‌های حقوقی و اعطای تسهیلات مالی هستند و وزارتخانه متعهد است، در چارچوب ظرفیت‌های موجود، این حمایت‌ها را به شکل عملیاتی و مستمر ارائه دهد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های نهفته شهرستان، سراب را شهری در آستانه یک جهش راهبردی معرفی کرد و تأکید کرد: با مدیریت هوشمند و همت جمعی مردم، سراب می‌تواند به الگویی درخشان در ایران و منطقه تبدیل شود و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی آن، جایگاه واقعی خود را در عرصه ملی و بین‌المللی بازیابد.

وی رسالت رسانه‌ها را در تبیین و معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های سراب بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: نمایشگاه‌ها به مثابه ابزار مؤثر بازاریابی داخلی عمل می‌کنند، اما برای تحقق توسعه پایدار، ایجاد شبکه‌های صادراتی و بازاریابی خارجی نیز ضروری است. زمانی که صادرات شکل گیرد، ضمن ارزآوری، زمینه تأمین پایدار نیازهای تولیدکنندگان نیز فراهم خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به روحیه تلاش و نوآوری در میان زنان، مردان و حتی کودکان سراب، آن را سرمایه اجتماعی و فرهنگی بی‌بدیل خواند و افزود: این روحیه، زمینه‌ساز صعود شهرستان به قله‌های توسعه و ارتقای جایگاه آن در نقشه اقتصادی-فرهنگی کشور است.