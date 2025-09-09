  1. سیاست
تمدید حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تمدید حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ادامه ماموریت حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری به‌عنوان دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نامه مولوی اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به رهبر انقلاب و ارائه گزارشی از جلسه شورای عالی این مجمع و موافقت اکثریت اعضای این شورا با ادامه فعالیت حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری برای یک دوره دیگر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ادامه فعالیت ایشان به‌عنوان دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی موافقت کردند.

