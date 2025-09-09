تمدید حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نامه مولوی اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به رهبر انقلاب و ارائه گزارشی از جلسه شورای عالی این مجمع و موافقت اکثریت اعضای این شورا با ادامه فعالیت حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری برای یک دوره دیگر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ادامه فعالیت ایشان به‌عنوان دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی موافقت کردند.