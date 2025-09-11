مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن دعوت از تمامی تولیدکنندگان و فعالان حوزه میوه، ترهبار و محصولات فرآوری شده، جهت همکاری با این سازمان اعلام کرد: مزایدات سازمان میادین که هر سال در ایام خرداد و تیر برگزار میشود، هماکنون نیز بر روی سایت سازمان فعال است و علاقهمندان میتوانند در این مزایدات شرکت کنند.
وی افزود: از همین طریق، بسیاری از تولیدکنندگان مشغول فعالیت در بازارهای میادین هستند و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ بهرهبردار در سازمان میادین مشغول به کار بوده و حدود ۸۰۰۰ کارگر نیز در مجموعه سازمان فعال هستند که به ارائه خدمت به مردم میپردازند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار توضیح داد: پشتوانه قوی تأمینی نیز در کنار این بهرهبرداران وجود دارد که شامل مشاغل غیرمستقیم مرتبط با این حوزهها است. این شبکه شامل شرکتهای تولیدی، مراکز دامداری، مرغداری، کشتارگاهها، باغها و دیگر عرصههای مرتبط میشود که به عنوان مشاغل غیرمستقیم در چرخه تأمین محصولات میوه و ترهبار نقش ایفا میکنند.
بختیاریزاده گفت: ما همچنان آماده استقبال از تولیدکنندگان و فعالان این حوزهها هستیم تا بتوانیم با حضور آنان در مزایدات، عرضه مستقیم و بهینه محصولات را به دست مصرفکنندگان برسانیم و خدمات بهتری ارائه دهیم.
وی با اشاره به برگزاری یکی از بزرگترین مزایدههای میادین بیان داشت: این مزایده در قالب کاربریهای میوه و فرنگی، پروتئینی، خرده فروشی، پروتئینی عمده فروشی، بازرگانی، دام زنده و حق بهرهبرداری پارکینگها انجام میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران تاکید کرد: این مزایده بزرگ نیز همچون سنوات گذشته به صورت شفاف برگزار میشود تا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان واقعی حضور پیدا کنند و در نهایت بتوانیم خدماترسانی شایستهای را به شهروندان تهرانی داشته باشیم.
