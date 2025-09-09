  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

مهلت بخش نوجوان «مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» تمدید شد

مهلت بخش نوجوان «مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» تمدید شد

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در بخش نوجوان و جوان «مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» توسط سوی دبیرخانه این رویداد تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در بخش نوجوان و جوان «مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» تا پایان مهر ۱۴۰۴ توسط دبیرخانه این رویداد تمدید شد.

این تصمیم بر اساس مصوبه شورای دبیران رویداد و در امتداد تحقق هدف اصلی مسابقه در شناسایی نیروی انسانی بالقوه این حوزه و تقویت جذب و توسعه اکوسیستم اسباب‌بازی کشور و همچنین با توجه به هم‌زمانی با آغاز سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش و آموزش عالی، برای فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو سال اخیر دانشگاه‌ها گرفته شده است.

«مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» با همکاری دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی و انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی استعدادهای خلاق، توسعه نوآوری در طراحی و حمایت از تولید ملی و ایرانی است.

در سایر گروه‌های شرکت‌کننده، مهلت ثبت‌نام مطابق زمان‌بندی اولیه در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و تنها افرادی که پیش از این تاریخ فرم ثبت‌نام را ارسال کرده‌اند، می‌توانند تا پایان مهر آثار خود را ارائه کنند.

این مسابقه در بخش‌های آموزشی، فکری، ملی‌فرهنگی، حرکتی و مهارتی، کمک‌درمانی و الکترونیکی و رایانه‌ای برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت فردی یا گروهی حداکثر دو اثر ارسال کنند.

فرآیند ثبت‌نام شامل تکمیل فرم اولیه و ارسال آن به نشانی الکترونیکی toyevents.kpf@gmail.com و سپس دریافت کد یکتای شناسایی و ارسال آثار نهایی است.

دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو سال اخیر دانشگاه‌ها و اعضای نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون‌یاران و… تا پایان مهر فرصت دارند در این رویداد شرکت کنند.

برای همه شرکت‌کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد و آثار برگزیده گواهی ویژه دوزبانه دریافت می‌کنند. همچنین امکان ثبت و صدور گواهی ایده در شورای نظارت بر اسباب‌بازی و تولید انبوه آثار منتخب با حمایت انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی فراهم شده است.

اطلاعات تکمیلی و متن فراخوان این مسابقه در پایگاه اینترنتی شورای نظارت بر اسباب‌بازی به نشانی toycouncil.kpf.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

کد خبر 6584717
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها