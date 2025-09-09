به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار در بخش نوجوان و جوان «مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» تا پایان مهر ۱۴۰۴ توسط دبیرخانه این رویداد تمدید شد.

این تصمیم بر اساس مصوبه شورای دبیران رویداد و در امتداد تحقق هدف اصلی مسابقه در شناسایی نیروی انسانی بالقوه این حوزه و تقویت جذب و توسعه اکوسیستم اسباب‌بازی کشور و همچنین با توجه به هم‌زمانی با آغاز سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش و آموزش عالی، برای فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای مشارکت دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو سال اخیر دانشگاه‌ها گرفته شده است.

«مسابقه ملی طراحی اسباب‌بازی» با همکاری دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی و انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی استعدادهای خلاق، توسعه نوآوری در طراحی و حمایت از تولید ملی و ایرانی است.

در سایر گروه‌های شرکت‌کننده، مهلت ثبت‌نام مطابق زمان‌بندی اولیه در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و تنها افرادی که پیش از این تاریخ فرم ثبت‌نام را ارسال کرده‌اند، می‌توانند تا پایان مهر آثار خود را ارائه کنند.

این مسابقه در بخش‌های آموزشی، فکری، ملی‌فرهنگی، حرکتی و مهارتی، کمک‌درمانی و الکترونیکی و رایانه‌ای برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت فردی یا گروهی حداکثر دو اثر ارسال کنند.

فرآیند ثبت‌نام شامل تکمیل فرم اولیه و ارسال آن به نشانی الکترونیکی toyevents.kpf@gmail.com و سپس دریافت کد یکتای شناسایی و ارسال آثار نهایی است.

دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو سال اخیر دانشگاه‌ها و اعضای نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون‌یاران و… تا پایان مهر فرصت دارند در این رویداد شرکت کنند.

برای همه شرکت‌کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد و آثار برگزیده گواهی ویژه دوزبانه دریافت می‌کنند. همچنین امکان ثبت و صدور گواهی ایده در شورای نظارت بر اسباب‌بازی و تولید انبوه آثار منتخب با حمایت انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی فراهم شده است.

اطلاعات تکمیلی و متن فراخوان این مسابقه در پایگاه اینترنتی شورای نظارت بر اسباب‌بازی به نشانی toycouncil.kpf.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.