همکاری دانشگاه شهیدبهشتی با شرکت خودرویی برای گسترش بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت امداد خودرو ایران و اکوسیستم نوآوری فرانگر تفاهمنامه همکاری مشترکی را با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی و همچنین تجاریسازی یافتههای پژوهشی امضا کردند.
این تفاهم نامه سه جانبه بهمنظور مشارکت و بهرهگیری از تواناییهای علمی آموزشی و تحقیقاتی در راستای استفاده بهینه از فرصتهای قانونی و ظرفیتهای تجاریسازی برای یافتههای پژوهشی و همچنین به کارگیری ظرفیت علمی تحقیقاتی، به امضاء دکتر کرمانیان نماینده دانشگاه شهید بهشتی، دکتر امین وحیدی نماینده اکوسیستم فرانگر و دکتر سیدعباس میرحسینی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت امداد خودرو رسید.
براساس مفاد تفاهمنامه، اجرای دورههای آموزشی تخصصی داخلی و بینالمللی، برگزاری دورههای کارآفرینی و مدیریت برای مدیران و اعطای گواهینامه (Certificate) از سوی دانشگاه شهید بهشتی از جمله مهمترین تعهدات طرفین است.
همچنین تدوین و تصویب استاندارد مربوط به امداد خودرو برای استانداردسازی در صنعت امداد خودرو کشور؛ توسعه بازارهای صادراتی خدمات امداد خودرو به کشورهای همسایه از دیگر محورهای همکاری خواهد بود.
طراحی و بازنگری محتوای دروس دانشگاهی متناسب با نیاز صنعت، مشارکت اساتید صنعتی در تدریس دروس کارگاهی، انجام پایاننامههای تحصیلات تکمیلی با حمایت صنعت، معرفی دانشجویان کارآموز به شرکتهای مرتبط و جذب نیروی متخصص دانشگاهی برای پاسخ به نیازهای نیروی انسانی صنعت از دیگر اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است.
