اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی درباره پایان سنوات و تسویه بدهی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: با توجه به اینکه پس از پایان مدت سنوات مجاز تحصیلی، صندوق رفاه دانشجویان نسبت به بستن پرونده دانشجویان بهصورت خودکار و تکقسط نمودن کل بدهیهای این دسته از عزیزان اقدام خواهد کرد، لذا لازم است دانشجویان پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی خود، هرچه سریعتر جهت تعیین تکلیف بدهی خود به امور دانشجویی مراجعه کنند. در غیر اینصورت، مشمول دفترچه بدهی تکقسطی خواهند شد و این مدیریت هیچگونه مسئولیتی در خصوص تکقسط شدن بدهی دانشجو نخواهد داشت.
دانشجویان توجه داشته باشند که پس از بسته شدن پرونده توسط صندوق رفاه دانشجویان، در سامانه یکپارچهسازی، امکان استفاده از خوابگاه برای این دسته از عزیزان مقدور نخواهد بود. بنابراین لازم است پیش از مراجعه به امور دانشجویی، با خوابگاه تسویهحساب نموده و کلیه بدهیهای خود را پرداخت کنند.
سقف مجاز سنوات تحصیلی برای استفاده از تسهیلات صندوق رفاه، برای مقطع کارشناسی ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ۴ نیمسال و دکترا ۸ نیمسال است. در صورتی که دانشجو نتواند در موعد مقرر فارغالتحصیل شود، با مجوز صندوق رفاه، امکان افزایش سنوات تا ۲ ترم وجود دارد، با این قید که در این دو ترم، دانشجو مشمول دریافت وام نخواهد بود. همچنین در صورت داشتن مرخصی با احتساب در سنوات یا وقفه تحصیلی، این ایام جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.
الزاماً دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهر ۱۴۰۰ و ماقبل، کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۲ و ماقبل، و دکترا ورودی مهر ۱۴۰۰ و ماقبل، باید هرچه سریعتر پس از تسویهحساب با خوابگاه، جهت تعیین تکلیف بدهی خود به کارشناسان امور دانشجویی مراجعه نمایند.
