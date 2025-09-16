  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۸

سرپرست اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در جلسه اخیر شورای دانشگاه، سرپرست جدید اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، در جلسه اخیر شورای دانشگاه، محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه با اهدای لوحی از تلاش‌های امیرمحمد حاجی یوسفی رئیس سابق اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی قدردانی کرد و با اعطای احکام جدید، برای دکتر مهدی جهانفر، سرپرست معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع انسانی و نازلی خرامان، سرپرست اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی در انجام امور و وظایف محوله آرزوی موفقیت کرد.

شبنم درخشان

