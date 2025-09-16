به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، در جلسه اخیر شورای دانشگاه، محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه با اهدای لوحی از تلاشهای امیرمحمد حاجی یوسفی رئیس سابق اداره روابطعمومی و اطلاعرسانی قدردانی کرد و با اعطای احکام جدید، برای دکتر مهدی جهانفر، سرپرست معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع انسانی و نازلی خرامان، سرپرست اداره روابطعمومی و اطلاعرسانی در انجام امور و وظایف محوله آرزوی موفقیت کرد.
