به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، در جلسه اخیر شورای دانشگاه، محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه با اهدای لوحی از تلاش‌های امیرمحمد حاجی یوسفی رئیس سابق اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی قدردانی کرد و با اعطای احکام جدید، برای دکتر مهدی جهانفر، سرپرست معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع انسانی و نازلی خرامان، سرپرست اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی در انجام امور و وظایف محوله آرزوی موفقیت کرد.