  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

تأمین اجتماعی اجرای ۲۰ طرح تحول‌آفرین در کشور را کلید زد

بجنورد- مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان با اجرای ۲۰ طرح تحول‌آفرین از جمله غیرحضوری شدن خدمات و ساده‌سازی فرآیندها، به دنبال ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم عابدی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی که در سالن جلسات برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی خانواده‌ای بزرگ است که خدمات آن به میلیون‌ها نفر ارائه می‌شود و با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، تلاش‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به بیمه‌شدگان، شرکای اجتماعی و کارفرمایان باید مضاعف شود.

وی با اشاره به عملکرد این سازمان در دوران جنگ ۱۲ روزه افزود: در این مدت هیچ خدشه‌ای به ارائه خدمات وارد نشد و تمامی تعهدات به‌موقع انجام شد.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت تأمین اعتبار ماهانه، بیان کرد: این سازمان تلاش می‌کند تا اعتبار لازم برای خدمت‌رسانی بدون هیچ مشکلی هر ماه تأمین شود.

