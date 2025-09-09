به گزارش خبرنگار مهر، میثم عابدی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی که در سالن جلسات برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی خانواده‌ای بزرگ است که خدمات آن به میلیون‌ها نفر ارائه می‌شود و با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، تلاش‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به بیمه‌شدگان، شرکای اجتماعی و کارفرمایان باید مضاعف شود.

وی با اشاره به عملکرد این سازمان در دوران جنگ ۱۲ روزه افزود: در این مدت هیچ خدشه‌ای به ارائه خدمات وارد نشد و تمامی تعهدات به‌موقع انجام شد.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت تأمین اعتبار ماهانه، بیان کرد: این سازمان تلاش می‌کند تا اعتبار لازم برای خدمت‌رسانی بدون هیچ مشکلی هر ماه تأمین شود.