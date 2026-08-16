حملات موشکی و پهپادی جدید یمن علیه مواضع دشمن در «المخا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عناصر وابسته به دولت خودخوانده یمن تحت حمایت عربستان اعلام کردند نیروهای انصارالله در عملیات جدید خود با شلیک چند موشک و استفاده از چند پهپاد بندر المخا را هدف قرار دادند.

روز گذشته نیز مدیر بندر المخا یمن اعلام کرد که این بندر پس از اصابت بیش از ۲۵ موشک در حملات انصارالله در روزهای اخیر، عملیات تجاری و دریایی خود را به حالت تعلیق درآورده است.

وی در یک کنفرانس خبری گفت: این حملات منجر به کشته شدن هفت نفر و خسارت تقریبی ۱۶ میلیون دلاری شد.

المخا بندری در دریای سرخ در نزدیکی تنگه باب المندب است؛ یک گلوگاه راهبردی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند و مسیری کلیدی برای کشتیرانی بین‌المللی به شمار می رود.

انصارالله یمن اعلام کرد که یک انبار سلاح و کشتی‌های جنگی متعلق به عناصر تحت حمایت عربستان سعودی را در المخا هدف قرار داده‌ است.

پیشتر نیز سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی ارتش و نیروهای مسلح یمن گفت که مواضع ارتش سعودی هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی مراکز تجمع نظامیان سعودی، قایقهای جنگی وابسته به مزدوران و متحدان آن ها را در منطقهٔ المخا با تعداد زیادی موشک بالستیک هدف قرار دادند.