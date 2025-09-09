کشف ۳۲ هزار لیتر هیدرو کربن خارج از شبکه توزیع در لنجان

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی حمل سوخت مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته و موفق شدند ۳۲ هزار لیتر سوخت از نوع هیدرو کربن که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان ارزش محموله مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.