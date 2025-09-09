  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

کشف ۳۲ هزار لیتر هیدرو کربن خارج از شبکه توزیع در لنجان

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از کشف ۳۲ هزار لیتر هیدرو کربن خارج از شبکه توزیع در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه تریلی حمل سوخت خبرداد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی حمل سوخت مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته و موفق شدند ۳۲ هزار لیتر سوخت از نوع هیدرو کربن که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان ارزش محموله مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

کد خبر 6584750

