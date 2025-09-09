آغاز به کار دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزوی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی امروز سه شنبه ۱۸ شهریورماه در مشهدمقدس آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه ناشران معتبر کشوری و بین المللی جدیدترین آثار علمی و پژوهشی خود در حوزه معارف اسلامی را در معرض دید طلاب، پژوهشگران، مبلغان و عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۵ شهریور، هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰، در محل مجتمع حوزوی آیت‌الله العظمی شاهرودی (ره) واقع در خیابان امام رضا (علیه‌السلام) ۱۹ آماده میزبانی از مردم است.

۱۶۰ ناشر داخلی، نمایندگان ناشران بین‌المللی و ۱۰ ناشر کودک و نوجوان، به مجموع ۱۷۰ ناشر در ۱۰۷ غرفه بیش از ۲۵ هزار عنوان کتاب را ارائه کرده اند.