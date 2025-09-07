حضور ۱۷۰ ناشر داخلی و بین المللی در نمایشگاه کتاب حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری دهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی که در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد، با تاکید بر نقش مؤثر نمایشگاه‌های کتاب در ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب فرصتی مغتنم برای معرفی تازه‌ترین آثار علمی و پژوهشی مراکز تخصصی به طلاب، پژوهشگران، مبلغان و علاقه‌مندان به فرهنگ کتابخوانی است.

معاون علمی حوزه علمیه خراسان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «نمایشگاه کتاب فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی کتاب‌خوانان با جدیدترین آثار است»، افزود: برگزاری چنین رویدادهایی نقش کلیدی در رونق علمی حوزه‌های علمیه و ارتقا سطح آگاهی دینی و علمی جامعه ایفا می‌کند.

وی اعلام کرد: دهمین دوره نمایشگاه تخصصی کتاب‌های حوزوی و معارف اسلامی از تاریخ ۱۸ تا ۲۵ شهریورماه، همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷، در مجتمع حوزوی آیت‌الله العظمی شاهرودی (ره) واقع در خیابان امام رضا (ع) شماره ۱۹ برگزار خواهد شد. این رویداد در ۱۰۷ غرفه و با ارائه بیش از ۲۵ هزار عنوان کتاب میزبان بازدیدکنندگان است.

رضایی در خصوص رشد قابل توجه این نمایشگاه گفت: نخستین دوره این رویداد در سال ۱۳۹۴ با حضور ۲۰ ناشر برگزار شد، اما امسال با مشارکت بیش از ۱۶۰ ناشر داخلی، نمایندگان ناشران بین‌المللی و ۱۰ ناشر حوزه کودک و نوجوان، تعداد ناشران حاضر به ۱۷۰ مورد رسیده است.

معاون علمی حوزه علمیه خراسان افزود: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۲ هزار مترمربع برگزار شده و همزمان با آن نشست‌های علمی با محوریت «حوزه پیشرو و سرآمد» نیز برگزار خواهد شد که بستر مناسبی برای تبیین جایگاه علمی و فرهنگی حوزه فراهم می‌آورد.

وی در ادامه گفت: این نمایشگاه در پنج بخش شامل ناشران عمومی، کتاب کودک و نوجوان، لوازم‌التحریر، بخش خواهران و طلاب کارآفرین برگزار می‌شود و هدف آن پاسخگویی علمی به نیازهای حوزه و جامعه است.

رضایی با اشاره به تأثیرگذاری نمایشگاه در تسهیل دسترسی به منابع علمی، خاطرنشان کرد: این رویداد علاوه بر تأمین منابع آموزشی و پژوهشی مورد نیاز طلاب، موجب تقویت نشاط علمی در آغاز سال تحصیلی و ارتقا فرهنگ کتابخوانی و پژوهش در حوزه و جامعه می‌شود.

معاون علمی حوزه علمیه خراسان همچنین از ارائه تخفیفات ۱۵ تا ۳۰ درصدی ناشران و اعطای بن‌کارت خرید با شرایط ویژه به طلاب و اساتید، با همکاری آستان قدس رضوی خبر داد و افزود: دریافت این بن‌ها از طریق ثبت‌نام و رزرو قبلی در سامانه eservation.hozehkh.com انجام خواهد شد و جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم علاقه‌مندان، تاکید کرد: بازدید از این نمایشگاه برای همه آزاد است و حضور دانش‌پژوهان، طلاب، اساتید و فضلای حوزه، به غنای علمی و فرهنگی این رویداد می‌افزاید.