امام جمعه اصفهان: سوالات و شبهات مردم بی پاسخ نماند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیران مدارس علمیه، شورای معاونین مرکز مدیریت با آیت الله حسینی بوشهری، بر لزوم ایجاد یک کانال رسمی و فعال برای پاسخگویی به شبهات مطرح شده در فضای مجازی تأکید کرد.

وی ادامه داد: این کانال باید به گونه‌ای باشد که نه تنها طلاب، بلکه عموم مردم و حتی کسانی که با حوزه اختلاف نظر دارند، بتوانند از آن استفاده کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

امام جمعه اصفهان افزود: باید این کانال و راه‌های ارتباط با آن به طور شفاف معرفی شود.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به شبهات مختلف از جمله سوالات درباره جنگ ۱۲ روزه و مواضع دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: وجود کانالی که بتواند این مسائل را برای مردم تبیین و تحلیل کند، ضروری است و باید برای این کار از افراد ورزیده و متخصص بهره گرفت تا هیچ سوالی بی پاسخ نماند.

وی با تأکید بر تربیت مبلغان کارآمد، تصریح کرد: رویکرد صحیح این نیست که از همان ابتدای طلبگی، افراد را مستقیم به سمت منبر و سخنوری سوق دهیم، چرا که منبری بودن یک فن و تخصص است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به تنوع زبانی در کشور، تربیت مبلغان به زبان‌های مختلف را لازم دانست و گفت: اصل این است که مدرسه‌ای تخصصی برای تربیت مبلغان در قم ایجاد شود.

وی اضافه کرد: طلاب در این مدرسه تا حد لازم دروس حوزوی را خوانده و سپس به طور تخصصی، فنون منبر، سخنوری و سایر مهارت‌های لازم را فراگیرند و جذب افراد با استعداد و خوش صدا برای این امر ضروری است.

آیت الله طباطبایی نژاد، با اشاره به نیاز کشورهای عربی، در این زمینه عنوان کرد: ما حتی برای کشورهای عربی، منبری فارسی زبان که مسلط به زبان عربی باشد، به اندازه کافی در اختیار نداریم.

وی با اشاره به ظرفیت بالای طلاب بااستعداد، آموزش محتوا، رفع اشکالات و آموزش فنون به آنان را لازم دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام مشابه، باید در اصفهان نیز انجام شود و مدرسه‌ای برای تربیت مبلغ و منبری ایجاد شود، جایی که علاوه بر آموزش‌های لازم، به حفظ شعر، حدیث و قرآن نیز توجه ویژه شود