۱۰ کشته و بیش از ۴۰ زخمی در پی برخورد یک اتوبوس با قطار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانه‌ها، این تصادف در بزرگراه فدرال آتلاکومولکو-ماراواتیو در شهرداری آتلاکومولکو، ایالت مکزیک رخ داده است.

آژانس حفاظت مدنی ایالت در پستی حدود ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت محلی، بدون اشاره به زمان دقیق تصادف، اعلام کرد که مجروحان در حالی که نیروهای امدادی در محل حادثه مشغول به کار بودند، به بیمارستان منتقل شدند.

شرکت راه‌آهن کانادین پسیفیک کانزاس سیتی مکزیک، پس از تأیید حادثه در یک بیانیه مطبوعاتی، اعلام کرد پرسنل این شرکت با مقامات حاضر در محل همکاری می‌کنند و از مردم می‌خواهند که به علائم راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و از علائم ایست در گذرگاه‌های راه‌آهن برای جلوگیری از تصادفات پیروی کنند.

یک ویدئوی آنلاین نشان داد که در یک جاده شلوغ که بسیاری از خودروها منتظر عبور قطار بودند، این اتوبوس دو طبقه به آرامی از ریل عبور کرد و سپس توسط قطار زیر گرفته شد و در امتداد راه‌آهن به جلو رانده شد.

به گفته رسانه‌های محلی، دفتر دادستان کل ایالت مکزیک تحقیقاتی را برای تعیین شرایط حادثه و یافتن راننده که از صحنه گریخته است، آغاز کرد.

سیستم نظارت تصویری ایالت اعلام کرد که بزرگراه در هر دو جهت بسته شده است در حالی که کارهای امداد و نجات و پزشکی قانونی ادامه دارد.