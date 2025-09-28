حداقل ۵ کشته در برخورد قطار و اتوبوس در مرکز مکزیک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اداره حفاظت مدنی کامنفورت در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که چهار زن و یک مرد کشته شده‌اند که هیچیک از آنها شناسایی نشده‌اند.

این تصادف در منطقه لا نوپالرا در یک گذرگاه راه‌آهن رخ داد، جایی که قطار با اتوبوس برخورد کرد و آن را روی ریل کشید.

این اداره افزود که پلیس، امدادگران و تیم‌های پزشکی اورژانس در محل حادثه حضور داشتند و به ارائه کمک پرداختند و مجروحان به بیمارستان‌های گوآناخوآتو منتقل شدند.

شاهدان عینی گفتند که راننده اتوبوس تلاش کرد اما نتوانست از قطار در گذرگاه پیشی بگیرد.