حداقل ۵ کشته در برخورد قطار و اتوبوس در مرکز مکزیک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اداره حفاظت مدنی کامنفورت در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که چهار زن و یک مرد کشته شدهاند که هیچیک از آنها شناسایی نشدهاند.
این تصادف در منطقه لا نوپالرا در یک گذرگاه راهآهن رخ داد، جایی که قطار با اتوبوس برخورد کرد و آن را روی ریل کشید.
این اداره افزود که پلیس، امدادگران و تیمهای پزشکی اورژانس در محل حادثه حضور داشتند و به ارائه کمک پرداختند و مجروحان به بیمارستانهای گوآناخوآتو منتقل شدند.
شاهدان عینی گفتند که راننده اتوبوس تلاش کرد اما نتوانست از قطار در گذرگاه پیشی بگیرد.
