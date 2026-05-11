به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، از آغاز پروژه بین المللی «گذر از مرزها» با محوریت ۱۶ استان مرزی خبر داد و گفت: این طرح که با تمرکز بر ظرفیتهای ۱۶ استان مرزی کشور طراحی شده، پیوندی نو میان پتانسیلهای داخلی و بازارهای بینالمللی ایجاد کرده و گامی بلند برای تغییر رویکرد بازاریابی از «درونمرزی» به «فرامرزی» محسوب میشود.
وی با اشاره بر ضرورت خلاقیت و نوآوری در جریان گردشگری در استانهای مرزی تأکید کرد: زمان آن فرا رسیده است تا جریان بازاریابی ایران را به فراتر از مرزها منتقل کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: این پروژه با هدف معرفی واقعیتهای بینظیر ایران و ایجاد پلهای ارتباطی موثر میان مناطق مرزی و ذینفعان بالقوه در کشورهای همسایه اجرا میشود.
مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به گستردگی این پروژه بر اساس جغرافیای پهناور ایران افزود: استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی، بوشهر، گلستان، گیلان، هرمزگان و مازندران در "گذر از مرزها" با دفتر توسعه گردشگری خارجی همکاری می کنند.
شجاعی در ادامه خاطر نشان کرد: استان ایلام با پیشگامی در اجرای نخستین «تور آشناسازی»، توانست سدشکنی کند و با میزبانی از هیئتی از مسئولان، فعالان تشکلهای گردشگری، خبرنگاران و اینفلوئنسرهای استان «واسط» عراق، جلوهای نو از امنیت و صلح را به نمایش بگذارد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در این روزها، این اقدام را حرکتی نمادین و قدرتمند برای عبور از سایههای جنگ و نمایش چهره واقعی و باصلابت مرزهای ایران دانست و ابراز امیدواری کرد: شرایط به گونه ای پیش برود که سایر استان های کشور نیز بتوانند تورهای آشناسازی و دیگر اقدامات بین المللی خود را اجرایی کنند.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی تصریح کرد: این تورها با تکیه بر اشتراکات فرهنگی، آداب و رسوم همگون و ذائقه مشترک مردم دو سوی مرز، به دنبال خلق تصویری مثبت و واقعی از امنیت پایدار در ایران هستند.
شجاعی در پایان خاطر نشان کرد: حضور فعال فعالان رسانهای و مجازی در این پروژه می تواند علاوه بر نشر محتوای بینالمللی در معرفی جاذبههای طبیعی و تاریخی، بستری امن و جذاب برای جذب هدفمند گردشگران و سرمایهگذاران خارجی فراهم آورد.
نظر شما