ظرفیت های گردشگری کشور در پاویون ملی ایران در چین معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی باقر نعمتی زرگران در دیدار با هیات اقتصادی و رسانه ای کشور چین که با هدف بررسی روش های همکاری های مشترک در بخش گردشگری پاویون ملی ایران تشکیل شده بود؛ گفت: تاسیس پاویون ملی ایران در منطقه آزاد تجاری شانگهای، توان صادراتی کالا و خدمات ایران را در بازار بزرگ و رو به رشد چین افزایش می دهد؛ لذا با توجه به اینکه گردشگری به عنوان یکی از بخش های این مرکز تعریف شده است؛ لذا حضور فعالین بخش خصوصی به منظور معرفی ظرفیت های گردشگری کشور می تواند فرصتی مغتنم در راستای دستیابی به اهداف بازاریابی وتبلیغات صنعت گردشگری فراهم نماید.

وی با بیان اینکه در راه اندازی پاویون ملی ایران علاوه بر همکاری شرکت های بزرگ وموثر در چین، حمایت و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد تجاری شانگهای نیز دارای تاثیر بسیار بوده است؛ تصریح کرد: تجمیع ظرفیت ها در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با افزوده شدن بخش گردشگری می تواند مجموعه ای کامل از توانمندی ها و استعدادهای کشور را در یکی از بازارهای هدف مهم معرفی نماید.

نعمتی با بیان اینکه جذب گردشگران چینی یکی از برنامه های مهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می آید؛ خاطرنشان کرد: علیرغم اشتراکات فرهنگی و پیشینه طولانی روابط، متاسفانه شناخت کاملی از جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری ایران به عنوان یک مقصد مطلوب در بین آحاد مردم چین وجود ندارد و راه اندازی پاویون مذکور گام مثبت و موثری برای تعمیق شناخت تاریخ تمدن و فرهنگ مردم ایران به این کشور به شمار می آید.

وی با بیان اینکه امروزه صنعت گردشگری یکی از عناصر مهم توسعه به شمار می آید؛ تصریح کرد: شناخت ملت ها از یکدیگر به واسطه گردشگری، سبب احترام بیشتر و تحقق دستاوردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

نعمتی با اشاره به اینکه توسعه صنعت گردشگری یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید؛ اظهار کرد:تقویت سرمایه گذاری ها در راستای تامین زیرساخت های گردشگری، تمرکز بر بازارهای هدف، به کارگیری ابزارهای تبلیغات و اطلاع رسانی، برپایی تورهای آشناسازی و نیز تاکید بر آموزش نیروهای انسانی این حوزه بخشی ازاقدامات در حال انجام برای رونق گردشگری کشور به شمار می آید.

در این نشست هیات چینی نیز بر ظرفیت های ایران و چین بر مبنای جاده ابریشم، بازبینی روابط گردشگری دو کشور، اهمیت تاریخ غنی و فرهنگ کشور و نیز تاثیرات مثبت راه اندازی پاویون ایران در شانگهای چین تاکید کردند.

همچنین در این دیدار، روسا و نمایندگان تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری نیز حضور داشتند و دیدگاه های خود را در خصوص راه اندازی پاویون ملی ایران در چین، مطرح کردند.

راه اندازی پاویون های ملی کشورها یکی از سیاست های دولت چین با هدف ایجاد کانال ارتباطی موثر با کشورهای مختلف در زمینه های متنوع به شمار می آید که از سه سال گذشته درمسیر اجرایی قرار گرفته است. هم اکنون پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد شانگهای چین در متراژی حدود 2500 مترمربع و در شش بخش در مرحله تجهیز و سپس آغاز به کار قرار گرفته است.