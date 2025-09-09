ارتقا دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به سطح ممتاز در نظام رتبه بندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، در راستای اجرای محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد مصوبه هیأت امنای دانشگاه در خصوص رتبه‌های ۲۶‌گانه واحدها و مراکز آموزشی، ارزیابی سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ واحدها به انجام رسید.

بر پایه اقدامات تحولی صورت‌گرفته و احراز شرایط لازم بر اساس شاخص‌های زیرساختی، فرآیندی و عملکردی تعیین‌شده توسط ریاست شهید دانشگاه و تصویب در جلسه شماره ۵۳۰ مورخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ شورای معاونین و با تأیید سرپرست محترم دانشگاه، واحد علوم پزشکی تهران در مجموع موفق به کسب رتبه 1+++ و جایگاه «طبقه ۱ ـ سطح ممتاز» گردید.