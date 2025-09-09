  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

ارتقا دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به سطح ممتاز در نظام رتبه بندی

ارتقا دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به سطح ممتاز در نظام رتبه بندی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در ارزیابی سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی با یک پله ارتقا توانست رتبه ۱+++ را کسب کرده و در جایگاه سطح ممتاز قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، در راستای اجرای محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد مصوبه هیأت امنای دانشگاه در خصوص رتبه‌های ۲۶‌گانه واحدها و مراکز آموزشی، ارزیابی سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ واحدها به انجام رسید.

ارتقا دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به سطح ممتاز در نظام رتبه بندی

بر پایه اقدامات تحولی صورت‌گرفته و احراز شرایط لازم بر اساس شاخص‌های زیرساختی، فرآیندی و عملکردی تعیین‌شده توسط ریاست شهید دانشگاه و تصویب در جلسه شماره ۵۳۰ مورخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ شورای معاونین و با تأیید سرپرست محترم دانشگاه، واحد علوم پزشکی تهران در مجموع موفق به کسب رتبه 1+++ و جایگاه «طبقه ۱ ـ سطح ممتاز» گردید.

کد خبر 6584325
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      گمان کردیم در رتبه بندی دانشگاههای اسیا و یا جهان حایز رتبه بالا شده ؟؟؟؟

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها