به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نجم ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در حوزه علمیه خواهران سمنان از برگزاری سومین همایش ملی جنگ بیولوژیک در سمنان خبر داد و بیان کرد: این دوره از همایش رویکرد بین المللی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ادوار قبلی این همایش سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ در دامغان و سمنان برگزار شدند، ابراز کرد: سومین دوره این همایش قرار است در سمنان برگزار شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان با بیان اینکه زمان ارسال مقالات به این همایش ۱۵ آذرماه تعیین شده است، گفت: علاقمندان باید قبل از ۱۵ مهرماه سال جاری چکیده مقالات خود را نیز به دبیرخانه ارسال کنند.

نجم با بیان اینکه این همایش قرار است بهمن ماه امسال در سمنان برگزار شود، بیان کرد: امکان دارد با توجه به اینکه این همایش امسال قرار است بین المللی برگزار شود، به میانه سال بعد موکول شود که این امر به استقبال از همایش باز خواهد گشت.

وی با بیان اینکه مقالات برتر در این همایش ارائه و تقدیر خواهند شد، افزود: این همایش در هفت محور اصلی برگزار می‌شود ابعاد زیستی، اجتماعی، امنیتی و پزشکی جنگ بیولوژیک و همچنین مباحث فقهی، اخلاقی و کلامی در زمره آنها است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان با بیان اینکه حوزویان و علاقمندان بسیاری از سراسر کشور در دو دوره قبلی این همایش حضور داشتند، گفت: ۲۰۰ مقاله علمی در این دو همایش به دبیرخانه ارسال شد.

نجم با بیان اینکه مرکز استنادی علوم جهان اسلامی این مقالات را نمایه کرد، ابراز کرد: در دو همایش قبلی که در استان سمنان برگزار شد همچنین ۴۰ نشست علمی با موضوع جنگ بیولوژیک برگزار شد.

وی از رسانه‌ها خواست تا با توجه به اهمیت و بین المللی بودن این همایش، به ابعاد مختلف آن بپردازند و نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام لازم را صورت دهند، گفت: استان سمنان میزبانی همایش‌هایی از این دست را به خوبی در سال‌های اخیر داشته است.