برگزاری سومین مجمع عمومی سالانه انجمن علمی امامت حوزه علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مجمع عمومی سالانه انجمن علمی امامت حوزه علمیه با حضور اعضا برگزار و هیئت مدیره جدید انتخاب میشود.
این نشست روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰ در قم برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است در این نشست، گزارش عملکرد دوساله انجمن ارائه میشود و اعضا ضمن تبادل نظر و بیان دیدگاههای علمی، از بیانات ارزشمند حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی بهرهمند خواهند شد.
محل برگزاری این رویداد، قم، خیابان معلم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) اعلام شده است. حضور اعضای پیوسته انجمن در این مجمع الزامی است.
برگزاری سومین مجمع عمومی انجمن علمی امامت حوزه، فرصتی برای بررسی فعالیتهای علمی و پژوهشی، هماندیشی میان اساتید و اعضا و انتخاب هیأت مدیرهای تازه جهت ادامه مسیر علمی و پژوهشی در حوزه امامت خواهد بود.
