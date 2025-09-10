مساعدت برای تأمین سرمایه در گردش استان اردبیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر چهارشنبه در نشست مشترک بررسی مشکلات بانکی استان اردبیل اظهار کرد: فعالیت‌های تولیدی و صنعتی استان و تأمین سرمایه در گردش واحدها را ضروری است.

وی افزود: برای امهال بدهی‌ها و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و بانک صنعت و معدن باید مساعدت‌های لازم را در این خصوص انجام دهد.

استاندار اردبیل گفت: فعالان اقتصادی و صنعتی کشور در سخت‌ترین شرایط در سنگر تولید ایستاده‌اند و حمایت از آنان به معنای تقویت توان اقتصادی ملی است.

وی افزود: در سفرهای کاری به تهران، همواره جلساتی با مدیران بانک‌های عامل برگزار شده تا مطالبات صنعتگران و تولیدکنندگان استان برای تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز پیگیری شود.

محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور نیز در این نشست با اشاره به لزوم بازپرداخت معوقات واحدها، بیان کرد: با تسویه بدهی‌های بانکی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات جدید فراهم خواهد شد.

شایان از مساعدت این بانک برای تأمین سرمایه در گردش و امهال بدهی‌های واحدهای بزرگ استان اردبیل خبر داد و گفت: در بازدید از چند واحد تولیدی استان، مقرر شد در صورت نبود معوقات بانکی، حمایت‌های مالی لازم برای این واحدها انجام گیرد.

گفتنی است در ادامه، نمایندگان مجلس با تأکید بر نقش واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی استان، بر ضرورت تأمین تسهیلات جدید و امهال اقساط تأکید کردند و همچنین تعدادی از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی استان با بیان مطالبات خود، خواستار تأمین سرمایه ثابت و نقدینگی از سوی بانک صنعت و معدن شدند.