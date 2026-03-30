به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا امیرزاده با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شده است، گفت: در سال زراعی جاری ۱۵ هزار هکتار زمین در استان زیر کشت گوجه‌فرنگی رفت که عمده آن در شهرستان‌های میناب، بندرعباس، بندر خمیر، رودان، پارسیان و بستک متمرکز شده است.

وی افزود: تا کنون از ۱۲ هزار هکتار از سطح کشت بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شده که این عملیات از اوایل آذرماه آغاز شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد و پیش بینی می شود تولید این محصول به ۷۵۰ هزار تن برسد .

امیرزاده بیان داشت: هم‌اکنون نیز ۱۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی نوبر از سطح ۳ هزار هکتار در حال برداشت است که تمرکز اصلی آن در شهرستان میناب می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از سه هزار بهره بردار هرمزگانی در تولید محصول گوجه فرنگی فعالیت دارند که در خارج از فصل و زمستان نقش بسزایی در تولید و عرضه این محصول ایفا میکنند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: توجه به مدیریت صحیح آبیاری، استفاده از ارقام اصلاح‌شده و حمایت و آموزش کشاورزان در فصل کاشت ، داشت و برداشت، از جمله عواملی است که باعث افزایش راندمان تولید در این استان گرمسیر شده است.

شایان ذکر است، تولیدات باکیفیت زراعی خارج از فصل استان هرمزگان به عنوان مزیت و ظرفیت بی نظیر هرمزگان ، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پتانسیل بالایی برای صادرات به خارج از کشور داشته و از بازار پسندی مناسبی در سایر کشورها برخوردار است.