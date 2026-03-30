  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تولید ۷۵۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی در هرمزگان

تولید ۷۵۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی در هرمزگان

بندرعباس- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تولید سالانه ۷۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در این استان به عنوان قطب مهم تولید محصولات خارج از فصل در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا امیرزاده با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شده است، گفت: در سال زراعی جاری ۱۵ هزار هکتار زمین در استان زیر کشت گوجه‌فرنگی رفت که عمده آن در شهرستان‌های میناب، بندرعباس، بندر خمیر، رودان، پارسیان و بستک متمرکز شده است.

وی افزود: تا کنون از ۱۲ هزار هکتار از سطح کشت بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شده که این عملیات از اوایل آذرماه آغاز شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد و پیش بینی می شود تولید این محصول به ۷۵۰ هزار تن برسد .

امیرزاده بیان داشت: هم‌اکنون نیز ۱۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی نوبر از سطح ۳ هزار هکتار در حال برداشت است که تمرکز اصلی آن در شهرستان میناب می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از سه هزار بهره بردار هرمزگانی در تولید محصول گوجه فرنگی فعالیت دارند که در خارج از فصل و زمستان نقش بسزایی در تولید و عرضه این محصول ایفا میکنند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی هرمزگان یادآور شد: توجه به مدیریت صحیح آبیاری، استفاده از ارقام اصلاح‌شده و حمایت و آموزش کشاورزان در فصل کاشت ، داشت و برداشت، از جمله عواملی است که باعث افزایش راندمان تولید در این استان گرمسیر شده است.

شایان ذکر است، تولیدات باکیفیت زراعی خارج از فصل استان هرمزگان به عنوان مزیت و ظرفیت بی نظیر هرمزگان ، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پتانسیل بالایی برای صادرات به خارج از کشور داشته و از بازار پسندی مناسبی در سایر کشورها برخوردار است.

کد مطلب 6786935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها