به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل آب منطقهای سمنان با اشاره به حجم عظیم سرمایهگذاری در بخش آبرسانی سطح استان افزود: مجموع اعتبار مورد نیاز برای پروژههای تأمین آب در استان سمنان ۱۰۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: این پروژهها به منظور حل مشکل تأمین آب شرب پایدار و باکیفیت برای تمامی شهرستانهای نیازمند استان در حال اجراست.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان با اشاره به پایش مستمر منابع آبی استان تأکید کرد: بر اساس بررسیهای دقیق انجام شده، نیاز آبی هر منطقه از نظر کمی و کیفی مشخص و پروژهها بر همین اساس تعریف شدهاند.
احسانی با اشاره به وضعیت خاص شهرستان گرمسار خاطرنشان کرد: خشکسالیهای پی در پی موجب کاهش منابع آبی این منطقه شده که برای حل این مشکل، دو پروژه اجرایی و یک پروژه مطالعاتی در دست اقدام است.
وی از همراهی نمایندگان مجلس، استاندار و معاون عمرانی استانداری در تأمین منابع مالی تقدیر کرد و ابراز داشت: مشکل کمبود آب شرب در مرکز استان به زودی مرتفع شود.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان به وضعیت مطلوب آب شرب در دامغان اشاره کرد اما افزود: طرح علاجبخشی سد دامغان به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
احسانی از اجرای دو طرح ویژه برای حل مشکل آب شرب در شهرستانهای شاهرود و میامی خبر داد.
