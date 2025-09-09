  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

تأمین ۱۰۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های آبی استان سمنان

تأمین ۱۰۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های آبی استان سمنان

سمنان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان از اجرای پروژه‌های تأمین آب در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: مجموع اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها ۱۰۷ هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به حجم عظیم سرمایه‌گذاری در بخش آبرسانی سطح استان افزود: مجموع اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های تأمین آب در استان سمنان ۱۰۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها به منظور حل مشکل تأمین آب شرب پایدار و باکیفیت برای تمامی شهرستان‌های نیازمند استان در حال اجراست.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به پایش مستمر منابع آبی استان تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های دقیق انجام شده، نیاز آبی هر منطقه از نظر کمی و کیفی مشخص و پروژه‌ها بر همین اساس تعریف شده‌اند.

احسانی با اشاره به وضعیت خاص شهرستان گرمسار خاطرنشان کرد: خشکسالی‌های پی در پی موجب کاهش منابع آبی این منطقه شده که برای حل این مشکل، دو پروژه اجرایی و یک پروژه مطالعاتی در دست اقدام است.

وی از همراهی نمایندگان مجلس، استاندار و معاون عمرانی استانداری در تأمین منابع مالی تقدیر کرد و ابراز داشت: مشکل کمبود آب شرب در مرکز استان به زودی مرتفع شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان به وضعیت مطلوب آب شرب در دامغان اشاره کرد اما افزود: طرح علاج‌بخشی سد دامغان به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

احسانی از اجرای دو طرح ویژه برای حل مشکل آب شرب در شهرستان‌های شاهرود و میامی خبر داد.

کد خبر 6584973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها