کشف بیش از ۲۰۰ کیلو تریاک در محور مواصلاتی کاکان-یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از یکی از محورهای مواصلاتی، کهگیلوی، و بویراحمد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی حین انجام ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری محور کاکان- یاسوج خودروی پژو پارس حامل مواد مخدر را مشاهده و به آن دستور توقف دادند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: راننده با بی توجهی به دستور پلیس با سرعت زیاد از محل فرار کرد که پس از هشدارهای مکرر و طی مسافتی با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت لاستیک‌ها، خودرو متوقف و مأموران در بازرسی از آن ۲۲۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و راننده خودرو را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.