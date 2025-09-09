به گزارش خبرنگار مهر، نوید حاجتی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت نقش رسانهها و فضای مجازی در انتقال صدای انتقاد و مطالبهگری مردم به مسئولان، اظهار کرد: امروزه موبایل و فضای مجازی واقعاً صدای هر اشتباهی را به گوش مسئولان میرساند و این نقش بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه خود پیشتر در عرصه رسانه فعالیت داشته و به عنوان سردبیر نشریه بسیج خدمت کرده است، افزود: در شرایط سخت اقتصادی و تورم فعلی، عشق و علاقه به مردم و احساس مسئولیت مهمترین انگیزه ادامه مسیر است.
حاجتی با اشاره به فعالیتهای خود در گذشته و همراهی با مردم به عنوان عضو شورای شهر، گفت: این عشق و احساس تکلیف گاهی باعث میشود سختیها دیده نشود و بیمنت و عاشقانه خدمت کنیم.
سرپرست اداره منابع طبیعی تصریح کرد: رسانهها نقش چشم مردم را دارند؛ آنها نکات مهمی را که شاید عادیها به آن توجه نکنند، واکاوی کرده و انعکاس میدهند این تأثیرگذاری باعث میشود مسئولان در جهت اصلاح و بهبود عملکرد خود تلاش کنند.
وی افزود: مردم از طریق رسانهها به نقاط قوت و ضعف دسترسی دارند و این امر مدیران را پاسخگو میکند. اداره منابع طبیعی نیز تلاش میکند عملکردی شفاف و قابل اعتماد داشته باشد تا مردم با اطمینان اخبار ما را دنبال کنند.
نوید حاجتی در پایان خطاب به خبرنگاران و فعالان رسانهای تاکید کرد: اگر در فعالیتهای ما خطایی وجود داشته باشد، حتماً به ما انتقال دهید تا سریعاً در رفع آن اقدام کنیم.
