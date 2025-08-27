به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه که در عمارت حاکم برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه خبرنگار در جامعه گفت: خبرنگار با کشف حقیقت و اطلاعرسانی صحیح و بهموقع، نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی عمومی ایفا میکند.
وی افزود: ساوه از جامعهای فرهیخته و توانمند در عرصه رسانه برخوردار است که همواره با پوشش خبری مطلوب، همراه مردم و مسئولان بودهاند.
فرماندار ساوه با بیان اینکه رسانهها در مقاطع حساس بهویژه بحرانها، ناآرامیها و جنگ ۱۲ روزه، مانع از تخریب و تضعیف جامعه شدند، افزود: پوشش گسترده رسانهها در مدیریت بحران و برنامههای شهرستان، نقشآفرین و اثرگذار بوده است.
حسینی افزود: تعامل دوسویه میان مسئولان و مردم از طریق رسانهها ضرورتی انکارناپذیر است و هرگونه خلأ در این ارتباط، مشکلاتی بههمراه خواهد داشت، برای دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه، باید سطح مطالبات مردم افزایش یابد و مشکلات شهرستان بهطور دقیق پایش و پیگیری شود.
وی بیان کرد: خروجی تلاشهای جامعه رسانهای باید توسعه و پیشرفت شهرستان ساوه باشد، شهری که رسانهای قوی و پویا داشته باشد، کمتر دچار رکود و عقبماندگی خواهد شد.
