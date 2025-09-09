به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالکریم پولادیفر عصر سه شنبه در آئین پویش ایران عاشورایی و توزیع ۲ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان کم بضاعت در حسینیه سپاه شهرستان دیر با اعلام برگزاری این برنامه به نمایندگی از استان بوشهر در شهرستان دیر، اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور شاهد پویش ایران عاشورایی و اهدای بستههای نوشتافزار به دانشآموزان کمبضاعت استان هستیم.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تأکید کرد: امروز بزرگترین شیوه مقابله با استکبار و آمریکا، خدمت به مردم است که جهادگران این موضوع را به خوبی درک کرده و در همه عرصهها وارد شدهاند تا کمبودها را رفع کنند.
وی به تشریح بخشی از فعالیتهای چشمگیر بسیج سازندگی این شهرستان طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: آسفالت جادههای دسترسی برخی روستاها، آسفالت محوطه گلزار شهدای دوراهک و جاده دسترسی گلزار شهدای شهرستان از جمله این اقدامات است.
پولادیفر از همکاری سپاه سیدالشهدا (ع) و بسیج سازندگی در حوزه آموزشی خبر داد که منجر به آسفالت محوطه داخلی برخی مدارس شده است و گفت: افتتاح درمانگاه شهید فخرایی در سال گذشته یکی از خدمات بزرگ سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر در عرصه بهداشت و درمان است و مردم شهرستان اکنون از نعمت پزشک و متخصصین در این درمانگاه بهرهمند هستند.
وی با اشاره به پویش ایران عاشورایی و توزیع ۲ هزار بسته نوشت افزار به نیابت از شهدای دانشآموز و شهید شاخص بسیج دانشآموزی کشور، شهید طالب ابراهیمی عنوان کرد: هر یک از این بستههای نوشت افزار یک میلیون تومان ارزش دارد.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: ۵۴ گروه جهادی با همکاری خیرین شهرستان در توزیع این بستهها مشارکت دارند.
وی به فعالیتهای پروژه مهر نیز اشاره کرد و افزود: گروههای جهادی و بسیج سازندگی این روزها در حال شستشوی مدارس و کولرها و همچنین رنگآمیزی مدارس برای سال تحصیلی جدید هستند.
پولادیفر حرکتهای جهادی را به تعبیر مقام معظم رهبری هم امیدآفرین، هم فرهنگساز و هم رفعکننده کمبودها در سطح کشور دانست و بیان کرد: فعالیتهای گردههای جهادی در راستای امیدآفرینی در جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه گروههای جهادی بدون هیچ چشمداشتی در خدمترسانی به مردم از هیچ کوششی دریغ نمیکنند گفت: موفقیت نظام در همه عرصهها تنها با مدیریت جهادی ممکن است.
پولادیفر تاکید کرد: اگر مدیران در همه عرصهها مدیریت جهادی را سرلوحه کار خود قرار دهند تمام بنبستها باز و گره بسیاری از مشکلات اقتصادی حل میشود.
