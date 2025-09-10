سرهنگ محمد مهدی نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) دوره توانمندسازی فرماندهان بسیج دانشآموزی با عنوان طرح «یاوران ولایت» ویژه خواهران دانشآموز در اردوگاه چابکسر گیلان آغاز شد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی سپاه قدس گیلان افزود: دوره طرح یاوران ولایت یکی از مهمترین برنامهها برای آماده سازی فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی و دانشآموزان متوسطه دوم است که در راستای ارتقای توانمندیهای معرفتی، مهارتی، بصیرتی و تربیتی برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این دوره که با حضور ۱۵۰ دانشآموز خواهر در اردوگاه مطهری چابکسر آغاز شده، از ظرفیت مربیان تربیتی برای هدایت دانشآموزان بهره گرفته شده است و این دوره تا ظهر ۲۲ شهریورماه ادامه دارد.
سرهنگ نیازمند تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، افزایش توانمندی فرماندهان بسیج دانشآموزی است تا در آغاز سال تحصیلی جدید، مأموریتهای محوله به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
وی همچنین از برگزاری دوره مشابه ویژه پسران خبر داد و گفت: دوره طرح ولایت برای دانشآموزان پسر از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در اردوگاه هفت تیر رامسر برگزار خواهد شد.
نظر شما