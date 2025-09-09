https://mehrnews.com/x38YHZ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴ کد خبر 6585207 استانها قزوین استانها قزوین ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴ اجرای پویش ایران عاشورایی در قزوین قزوین - همزمان با هفته وحدت پویش ایران عاشورایی توسط سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین اجرا شد. دریافت 70 MB کد خبر 6585207 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰۰ بسته نوشتافزار بین دانشآموزان نیازمند استان بوشهر توزیع شد توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در مشهد مقدس برگزاری پویش «ایران عاشورایی» در چهارمحال و بختیاری تجهیز قرارگاههای جهادی و مرمت ۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان در قزوین خدمات جهادی برای ولینعمتان انقلاب ادامهدار خواهد بود برچسبها سپاه صاحب الامر قزوین قزوین هفته وحدت کمک مومنانه
