موقوفات با تثبیت مالکیت و سنددار کردن املاک صیانت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو عصر سه شنبه در آئین گرامیداشت هفته وقف اظهار کرد: نوسازی و مدیریت نوین موقوفات برای رفع نیازهای روز جامعه ضروری است.

وی با اشاره به جایگاه والای وقف در قرآن و سنت، افزود: وقف مصداق روشن «صدقه جاریه» و میراث جاودانه‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر نقش دستگاه قضائی در صیانت از موقوفات، گفت: شفافیت مالی، اجرای دقیق احکام، مقابله با تعدی به موقوفات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی برای روزآمدسازی نیات واقفان از ضرورت‌های امروز است.

مقام عالی قضائی استان با تشریح راهکارهای حقوقی و فرهنگی برای ارتقای جایگاه وقف، افزود: اگر موقوفات با مدیریت نوین، شفافیت مالی، پویایی فقهی و مشارکت اجتماعی اداره شوند، می‌توانند به یکی از منابع پایدار توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شوند.

گفتنی است در پایان این مراسم از حجت الاسلام کثیرلو و جلال آفاقی به عنوان یاوران وقف تجلیل شد.