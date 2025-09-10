به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران، مسئولان و خدام بارگاه سراسر نور رضوی از ساعت ۹:۰۰ صبح در تالار ولایت، برگزار شد.

این مراسم باشکوه با مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی جمعی از مدیحه‌سرایان و ستایشگران آل‌الله، سید امیر احمدنیا، محمد جعفرنژاد، محمد اسداللهی، ابراهیم قانع و علی ملائکه، در مدح و منقبت پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)،همراه خواهد بود.

در این مراسم همچنین، حجت‌الاسلام سید حسین سیدی، شاعر آئینی اهل بیت (ع) به اجرای برنامه شعرخوانی می‌پردازد و اجرای سرود و هم خوانی توسط گروه سرود بِضعِهُ المُصطَفی، از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

در این روز فرخنده و مسعود، همچنین زائران حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی (ره) نیز میزبان برنامه‌های جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خواهند شد که این برنامه‌ها از ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه با اجرای گروه سرود خادم‌الزهرا (س)، آغاز می‌شود.

سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، و مدیحه‌سرایی مداح و ستایشگر اهل بیت (ع)، سید رضا حسینی از دیگر برنامه‌های جشن میلاد، در رواق امام خمینی (ره)،خواهد بود.

ویژه برنامه‌های شام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

در ادامه، ویژه برنامه‌های شام میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور در صحن پیامبر اعظم (ص) میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، خواهد بود.

در این مراسم، زیارت شریف امین‌الله، با نوای دلنشین مهدی رسولی قرائت می‌شود و سپس حاضران، میهمان اجرای زیبای گروه سرود بِضعَهُ المُصطَفی (ص)، خواهند شد و در ادامه، سعید تاج محمدی از شعرای خطه کاشمر به شعرخوانی در وصف و منقبت موالید هفده ربیع، می‌پردازد.

سخنرانی حجت‌الاسلام رفیعی، مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی جمعی از ذاکران خوش الحان اهل بیت (ع) مهدی سروری، محمد صالحی‌پور، رسول میثمی، مهدی پاینده‌فر، مجتبی خرسندی، محمد جعفرنژاد و علیرضا نژاد حسین، از دیگر برنامه‌های شام میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)،در حرم مطهر رضوی است.