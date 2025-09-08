حرم مطهر امام رضا(ع) آماده میزبانی از زائران در ایام میلاد نبی اکرم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سبزعلی با تشریح خدمات آستان قدس رضوی در حوزه بهداشت، رفاه و امداد زائرین در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر آمادگی همه بخش‌ها برای میزبانی از زائران بارگاه منور رضوی، تأکید کرد.

مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی، در توضیح اقدامات انجام‌شده گفت: در آستانه ایام میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مجموعه خدمات رفاهی در حوزه‌های بهداشت، نظافت، امداد و امانات به‌طور ویژه برای خدمت‌رسانی به زائران در آماده‌باش کامل، هستند.

وی با اشاره به حجم بالای حضور زائران در این ایام بیان کرد: در این ایام شست‌وشوی مداوم صحن‌ها و رواق‌ها، عطرافشانی روزانه و پایش‌های بهداشتی مستمر، در حال اجرا است.

سبزعلی تصریح کرد: دفاتر امانات نیز با ظرفیت مضاعف در حال خدمت‌رسانی به زائران است و سیستم اطلاع‌رسانی و شماره‌های تماس ویژه نیز برای پیگیری وسایل مفقودی راه‌اندازی شده است. علاوه بر آن، بخشی برای نگهداری افراد گمشده، اعم از کودکان و سالمندان در نظر گرفته شده که از طریق شبکه پیگیری و همکاری خدام، افراد سریعاً به خانواده‌هایشان، بازگردانده شوند.

مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی ادامه داد: در ورودی‌های حرم نیز ویلچر و صندلی چرخدار به‌صورت امانی در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

وی گفت: با هماهنگی واحد فوریت‌های پزشکی، به زائرانی که در حرم مطهر دچار آسیب یا مشکل جسمی می‌شوند، امدادرسانی فوری انجام می‌شود.

سبزعلی همچنین به فعالیت ۲۴ ساعته چایخانه‌های حرم اشاره کرد و افزود: در ایام میلاد، علاوه بر چایخانه‌های ثابت، گروه‌های مردمی و موکب‌ها نیز با هماهنگی آستان قدس در توزیع شربت و پذیرایی از زائران مشارکت خواهند داشت.

مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: هدف تمام این تلاش‌ها این است که زائران بارگاه منور امام رضا (ع) در ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، با خاطری آسوده و شرایطی مطلوب به زیارت بپردازند.