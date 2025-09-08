  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

حرم مطهر امام رضا(ع) آماده میزبانی از زائران در ایام میلاد نبی اکرم(ص)

مشهد - مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی بر آمادگی همه بخش‌های صحن و سرای حرم امام رضا(ع) برای میزبانی از زائران در ایام میلاد نبی اکرم (ص) تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سبزعلی با تشریح خدمات آستان قدس رضوی در حوزه بهداشت، رفاه و امداد زائرین در ایام میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر آمادگی همه بخش‌ها برای میزبانی از زائران بارگاه منور رضوی، تأکید کرد.

مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی، در توضیح اقدامات انجام‌شده گفت: در آستانه ایام میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مجموعه خدمات رفاهی در حوزه‌های بهداشت، نظافت، امداد و امانات به‌طور ویژه برای خدمت‌رسانی به زائران در آماده‌باش کامل، هستند.

وی با اشاره به حجم بالای حضور زائران در این ایام بیان کرد: در این ایام شست‌وشوی مداوم صحن‌ها و رواق‌ها، عطرافشانی روزانه و پایش‌های بهداشتی مستمر، در حال اجرا است.

سبزعلی تصریح کرد: دفاتر امانات نیز با ظرفیت مضاعف در حال خدمت‌رسانی به زائران است و سیستم اطلاع‌رسانی و شماره‌های تماس ویژه نیز برای پیگیری وسایل مفقودی راه‌اندازی شده است. علاوه بر آن، بخشی برای نگهداری افراد گمشده، اعم از کودکان و سالمندان در نظر گرفته شده که از طریق شبکه پیگیری و همکاری خدام، افراد سریعاً به خانواده‌هایشان، بازگردانده شوند.

مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی ادامه داد: در ورودی‌های حرم نیز ویلچر و صندلی چرخدار به‌صورت امانی در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

وی گفت: با هماهنگی واحد فوریت‌های پزشکی، به زائرانی که در حرم مطهر دچار آسیب یا مشکل جسمی می‌شوند، امدادرسانی فوری انجام می‌شود.

سبزعلی همچنین به فعالیت ۲۴ ساعته چایخانه‌های حرم اشاره کرد و افزود: در ایام میلاد، علاوه بر چایخانه‌های ثابت، گروه‌های مردمی و موکب‌ها نیز با هماهنگی آستان قدس در توزیع شربت و پذیرایی از زائران مشارکت خواهند داشت.

مدیر خدمات رفاهی زائرین حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: هدف تمام این تلاش‌ها این است که زائران بارگاه منور امام رضا (ع) در ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، با خاطری آسوده و شرایطی مطلوب به زیارت بپردازند.

کد خبر 6583964

