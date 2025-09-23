به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رفیعی صبح سه شنبه در آئین جشن آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شاهد زینبیه شهر زنجان با تأکید بر نقش کلیدی مدارس در خلق آینده اظهار کرد: دانشآموزان امروز در شرایطی تحصیل میکنند که میلیونها شغل در جهان در حال حذف و میلیونها شغل جدید در حال ایجاد است. بنابراین باید آموزش و پرورش خود را برای چنین جهانی آماده کند.
وی با بیان اینکه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر «مدرسه کانون خلق آینده است» باید مبنای حرکت آموزش و پرورش باشد، افزود: مدرسه تنها یک مکان آموزشی نیست، بلکه محیطی برای تمرین زندگی اجتماعی، کار گروهی و حل مسئله است.
رفیعی با اشاره به رویکرد رئیسجمهور در توجه ویژه به آموزش و پرورش، گفت: رئیسجمهور در یک سال گذشته نزدیک به ۵۰ جلسه تخصصی با محوریت آموزش و پرورش برگزار کردهاند که نشاندهنده درک درست ایشان از جایگاه تعلیم و تربیت به عنوان زیربنای توسعه کشور است.
وی یادآور شد: برنامههای فرا درسی، تقویت مهارتآموزی و استفاده از شیوههای نوین یاددهی و یادگیری باید بهصورت جدی در مدارس دنبال شود، چرا که صرفاً تکیه بر دادههای کتابی نمیتواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دانشآموز، تصریح کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون شهداست و در سایه این اقتدار، آموزش و پرورش وظیفه دارد نسل آیندهساز را برای ایفای نقش در توسعه ایران اسلامی تربیت کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و استعدادهای درخشان استان زنجان نیز گفت: موفقیتهای دانشآموزان زنجانی در المپیادهای جهانی و کنکورهای سراسری نشان میدهد که اگر بستر مناسب فراهم شود، این استان میتواند الگوی موفقی برای کشور در حوزه تعلیم و تربیت باشد.
رفیعی همچنین به موضوع عدالت آموزشی پرداخت و تأکید کرد: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل شرایط جغرافیایی یا اقتصادی از تحصیل باکیفیت محروم بماند. مأموریت ما این است که امکانات آموزشی در دورترین نقاط کشور نیز همانند مدارس مرکز استانها فراهم شود.
وی معلمان را ستون اصلی تحول دانست و افزود: تربیت نسل آینده تنها با کتاب و محتوا محقق نمیشود؛ بلکه معلم آگاه، دلسوز و توانمند میتواند مهمترین سرمایه برای رشد دانشآموزان باشد. بنابراین ارتقای جایگاه و منزلت معلمان از اولویتهای جدی وزارتخانه است.
رفیعی خاطرنشان کرد: مسیر توسعه کشور از کلاسهای درس آغاز میشود و اگر کیفیت مدارس امروز ارتقا یابد، آیندهای روشن در تراز اهداف انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد. این مسئولیت سنگین بر دوش همه ماست و تحقق آن نیازمند همکاری معلمان، خانوادهها و همه بخشهای جامعه است.
