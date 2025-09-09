به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با حضور جمعی از رؤسا، مدیران و کارشناسان این دو نهاد و زائران و مجاوران علاقه‌مند، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴، در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری این آستان مقدس، اجرا شد.

در این مراسم از دو مجموعه سکه تاریخی مزین به نام مبارک حضرت محمد رسول الله (ص) متعلق به موزه آستان قدس رضوی و همچنین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که قدمت تاریخی آنها به دوره‌های مختلف برمی‌گردد، رونمایی شد.

نخستین قدم در مسیر اجرایی کردن تفاهم‌نامه

حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در این مراسم با اشاره به آیات قرآنی، اظهار کرد: رستگاری بشریت در گروی پیروی از آموزه‌های نبوی است. در واقع، ما وظیفه داریم ایمان واقعی داشته باشیم، پیامبر اکرم (ص) را تکریم و ایشان را طبق شرایط زمانه خود، یاری کنیم.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک این سازمان با مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در ۱۹ مردادماه سال جاری، اشاره و اضافه کرد: برگزاری این مراسم رونمایی سکه‌های تاریخی، نخستین قدم در مسیر اجرایی کردن این تفاهم‌نامه است.

بازنشر پیام وحدت در جامعه اسلامی

حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز، اظهار کرد: در این مراسم، ۸ سکه تاریخی به نیت امام هشتم (ع) به همراه ۶۳ سکه تاریخی به نیت ۶۳ سال زندگی پربرکت پیامبر اکرم (ص) مربوط به این بنیاد که در بازه زمانی نزدیک به هزار سال از نقاط مختلف سرزمین اسلامی، جمع‌آوری شده است، رونمایی و معرفی شد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه با اجرای این برنامه مشترک درصدد بودیم تا پیام وحدت را در کشورها و جامعه اسلامی، بازنشر دهیم، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو مجموعه، برنامه‌های اثرگذارتری در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: آثار ارزشمندی در حوزه تاریخ و تمدن اسلامی در اختیار این دو نهاد قرار دارد که با تداوم این همکاری‌ها، شاهد ایجاد هم‌افزایی بیشتر بین آنها خواهیم بود و اتفاق‌های بزرگ‌تری، رقم می‌خورد.

از تاریخچه تا رسالت سکه‌ها در دوره اسلامی

محمدتقی صفار، پژوهشگر و باستان‌شناس نیز در این مراسم با محوریت تاریخچه سکه‌های پس از اسلام، گفت: قدمت نخستین سکه‌های طراز اسلامی به سال ۷۶ قمری برمی‌گردد. از سال ۷۷ قمری نیز سکه‌های دینار (طلا) و از سال ۷۹ قمری نیز سکه‌های درهم (نقره) طراز اسلامی، عمومیت یافته است.

این واقف برجسته سکه، همچنین به معرفی منتخبی از سکه‌های تاریخی با نام مبارک حضرت محمد رسول الله (ص) موجود در موزه آستان قدس رضوی متعلق به دوره‌های مختلف، پرداخت که در این مراسم، ۲۷ سکه این موزه، رونمایی شد.

در ادامه، کتایون پلا سعیدی، رئیس هیئت مدیره موزه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با موضوع تجارت در ایام باستان و رسالت سکه‌ها در دوره اسلامی، سخنرانی کرد.

این باستان‌شناس تصریح کرد: نقوش سکه‌های تاریخی، حاکم و مذهب را در هر دوره نشان می‌دادند، در این میان، از دوره اسلامی، دیگر تصویر حاکم را بر روی سکه نداریم و عبارات اسلامی در سکه‌ها، مشروعیت حکومت اسلامی را به ما نشان می‌دهد. در واقع، حکومت و مذهب در این دوره، در کنار یکدیگر، قرار دارد.