https://mehrnews.com/x38YMz ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲ کد خبر 6585382 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲ شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) در پایتخت معنوی ایران مشهد - شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) در پایتخت معنوی ایران؛ مشهدالرضا(ع) غرق نور و شور بود. دریافت 21 MB خبرنگار: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6585382 کپی شد مطالب مرتبط مدیحه خوانی مهدی سلحشور در شب میلاد رسول الله(ص) در حرم رضوی تصاویر هوایی از ویژه برنامه شب میلاد رسول خاتم(ص) در حرم رضوی نور وحدت در حرم رضوی؛ مشهد میزبان جشن میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) برگزاری ویژهبرنامه «قرار نوجوانی در میلاد پیامبر (ص)» در خراسان رضوی برچسبها هفته وحدت پیامبر اعظم (ص) امام جعفر صادق(ع) مشهد
نظر شما