۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) در پایتخت معنوی ایران

شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) در پایتخت معنوی ایران

مشهد - شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) در پایتخت معنوی ایران؛ مشهدالرضا(ع) غرق نور و شور بود.

خبرنگار: زهرا غفوریان

تصویربردار: کبری رضایی

