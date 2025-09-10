حجت الاسلام متین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه هفته وحدت حقیقتی قرآنی و ریشهدار در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) است، اظهار کرد: امروز وحدت مسلمانان در یاری مردم مظلوم غزه نه یک توصیه اخلاقی، بلکه حیاتیترین وظیفه امت اسلام است.
مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی این مناسبت را یادآور اصلی بنیادین در مکتب اسلام دانست و تصریح کرد: قرآن کریم با بیان روشن وَ اعتَصِموا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقوا بر لزوم اجتماع و اتحاد تأکید کرده و این پیام، جوهره اسلام ناب را شکل میدهد.
وی با اشاره به همزمانی میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، این ایام را فرصتی برای بازخوانی ضرورت اتحاد امت اسلامی دانست و افزود: تجربه تاریخ نشان داده است که هر جا مسلمانان دچار تفرقه شدند، دشمنان راه سلطه یافتند و هر زمان که متحد شدند، عزت و پیروزی نصیبشان شد.
قربانی با یادآوری شرایط سخت مردم غزه گفت: امروز کودکان و زنان غزه در محاصره و بمباران بیرحمانه، چشم به نصرت الهی و حمایت امت اسلامی دوختهاند. در چنین شرایطی، وحدت شعار نیست، یک تکلیف فوری است.
مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خواستار نقشآفرینی علما، روشنفکران، دانشگاهیان، جوانان، رسانهها و شاعران در هدایت افکار عمومی به سمت یاری غزه شد و حرکت کشتیهای کمکرسانی به این منطقه را نمادی از وحدت و مسئولیتپذیری دانست که باید به یک موج جهانی تبدیل شود.
وی با استناد به آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» تأکید کرد: ما یک خانواده بزرگ هستیم و در برابر رنج هر عضو، همه مسئولیم. اگر واقعاً به پیامبر عشق میورزیم و از مکتب امام صادق (ع) پیروی میکنیم، امروز باید برای آزادی غزه و تحقق امت واحده اسلامی قیام کنیم.
نظر شما