قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،
محمدباقر قالیباف عصر سهشنبه (۱۸ شهریورماه) مصادف به ۱۶ ربیع الاول و در آستانه فرارسیدن سالروز میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) در این پیام گفت: با کمال مسرّت و افتخار، فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت پیامبر عظیمالشأن اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، را به جنابعالی و ملت شریف کشورتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: این عید بزرگ الهی، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در رسالت مشترک ما بهعنوان نمایندگان ملتهای اسلامی است؛ رسالتی که در پرتو آموزههای پیامبر اعظم (ص) جز با همبستگی واقعی، وحدت راهبردی و حمایت از مظلومان عالم، به ویژه در فلسطین و دیگر سرزمینهای اسلامی، محقق نخواهد شد.
وی در این پیام تاکید کرد: امیدوارم در سایه دستاوردهای معنوی این عید خجسته، بیش از پیش شاهد تعمیق همکاریهای بین پارلمانی، گسترش همفکری و تبادل تجارب سازنده در مسیر شکوفایی، امنیت پایدار و تقویت هرچه بیشتر همگرایی و همبستگی میان امت واحده اسلامی باشیم. از خداوند متعال، عزت، توفیق و سربلندی همه ملتهای مسلمان را مسئلت دارم.
