وفاق ملی رئیس جمهور از سطح حاکمیت به متن جامعه منتقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در جلسه طرح محلهمحور با بیان اینکه ممکن است برداشتهای مختلفی از شعار وفاق ملی صورت گیرد، افزود: آنچه در ذهن رئیسجمهور وجود دارد، یک اندیشه صادقانه برای عبور از شرایط بحرانی امروز ایران است. ارتباط نزدیک پزشکیان با مقام معظم رهبری و تأکید مکرر ایشان بر این اندیشه در یک سال گذشته، نشاندهنده اهمیت این مسیر است و بر همین اساس، حمایت از دولت و تحقق این اتحاد مقدس وظیفه همگانی است.
وی با اشاره به اینکه محور تحقق این شعار، محله است، خاطرنشان کرد: ریشه انجمنهای خیریه در تبریز فراتر از شکل رسمی و دولتی است و همین امر باعث شده که امروز تبریز بهعنوان شهر بدون گدا شناخته شود. در شرایط سخت، مردم همواره در کنار یکدیگر بودهاند و پیوند آنها با دولت نیز مستحکم است. این همبستگی ارگانیک و مکانیکی یکی از سرمایههای بزرگ اجتماعی تبریز محسوب میشود.
استاندار آذربایجان شرقی به نقش مردم استان در مدیریت شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، همراهی مردم آذربایجان شرقی با مدیریت استان به گونهای بود که آثار جنگ در زندگی روزمره شهروندان احساس نشد و زندگی عادی مردم مختل نگردید.
سرمست ادامه داد: شرایط امروز جامعه نه جنگ است و نه صلح؛ برای آینده نیازمند اندیشههای مدنی هستیم تا آنها را شکل دهیم و نهادینه کنیم. دوام وفاق در گرو حضور مردم در صحنه است و این حضور باید در چارچوب و قاعده مشخصی سازماندهی شود. محلهمحوری باید بهگونهای پیش برود که موجب شکاف و تقابل اجتماعی نشود، بلکه منجر به همافزایی و تجلی نیتهای نوعدوستی و وطندوستی مردم گردد.
وی با اشاره به ریشهدار بودن مدنیت و نهادهای مدنی در آذربایجان شرقی افزود: یکی از جلوههای این مدنیت، نهادهای خیریه هستند که نتیجه آن تبریزِ شهر بدون گدا است. نهادهای مدنی شاخص توسعهیافتگی جامعهاند و مهمترین کارکرد آنها مطالبهگری و انتقال مطالبات مردم به حاکمیت است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین سهم زنان را از شاخصهای مهم توسعه دانست و گفت: این موضوع نیز در تبریز سابقه دارد و شخصیتهایی همچون زینب پاشا نماد این نقشآفرینی هستند.
سرمست تأکید کرد: امروز مفهوم واقعی دموکراسی، رعایت حقوق اقلیتهاست. دموکراسی به معنای حاکمیت صاحبان ثروت و قدرت نیست؛ بلکه باید دید در جامعه تا چه اندازه حقوق افرادی که از نظر جسمی و ذهنی محدودیت دارند رعایت میشود.
وی با بیان اینکه ادعای آذربایجان در مسیر حمایت از دولت، برخاسته از بطن این خطه است، اظهار داشت: برای بسیج افکار اجتماعی باید اندیشهای جامع و نگاه ملی داشته باشیم تا بتوانیم مسیر وفاق ملی را مستحکمتر سازیم.
