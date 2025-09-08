وعده پایان تنش آبی تبریز؛ انتقال آب ارس تا یک سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوری بررسی و تسریع اجرای پروژه انتقال آب رود ارس به تبریز پس از تلاش‌های جدی استاندار آذربایجان شرقی، روز دوشنبه در حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برگزار شد.

بهرام سرمست در حاشیه این نشست سرنوشت‌ساز برای استان و منطقه در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و تنش آبی شدیدی که تبریز و سایر شهرها و روستاهای استان را تهدید می‌کند، اصرار داریم پروژه انتقال آب رود ارس به تبریز هرچه سریع‌تر و حداکثر تا یک سال آینده به سرانجام برسد که این موضوع را در جلسه امروز مطرح کردیم.

وی بابیان اینکه انتقال آب رود ارس به تبریز از چندین سال پیش مطرح و همواره بدون اینکه به سرانجامی برسد در پیچ و تاب بروکراسی اداری معطل مانده است، افزود: مجموعه مدیریتی استان شبانه‌روزی تلاش می‌کند تا موانع و گره‌های اداری این پروژه مهم را رفع کند و آن را در کمترین زمان ممکن به سرانجام برساند.

سرمست در عین حال خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انتقال آب رود ارس به تبریز در تامین آب شرب پایدار در تمام نقاط آذربایجان شرقی، اولویت اول تیم مدیریتی استان بوده و این پروژه حداقل در ۸ فاز بصورت همزمان اجرایی شود. لازم است در این مسیر تمام دستگاه‌های اجرایی حدکثر همکاری را جهت تسریع و تسهیل اجرای این پروژه داشته باشند.

وی یادآور شد: دستاورد نهایی این طرح علاوه بر تامین آب شرب پایدار تبریز و شهرستان‌ها و روستاهای واقع در مسیر انتقال آب، تامین آب شرب پایدار جمعیت ساکن در مسیر انتقال آب از خط زرینه رود به تبریز است.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: شخص رئیس جمهور نیز تاکید به تسریع انتقال آب رود ارس به تبریز در راستای پایدار ساختن آب شرب تبریز و شهرستان‌های مسیر انتقال آب دارند و دستورات لازم را نیز در این ارتباط به وزیر نیرو ابلاغ کرده است؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اعلام کرده حمایت‌های اعتباری لازم را به عمل خواهد آورد.

سرمست در پایان صحبت‌های خود از پیگیری‌های جدی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت دولت و بخصوص شخص رئیس‌جمهور در حمایت از اجرای این پروژه و صدور دستورات مقتضی قدردانی کرد.